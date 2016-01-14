أبو شقة: اللجنة التشريعية بمجلس النواب لم تناقش قانون التظاهر

قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش قانون التظاهر ضمن القوانين التى ناقشتها على مدار الأيام الثلاثة لانعقادها، وذلك لأن قانون التظاهر قانون صادر قبل صدور الدستور .

وأضاف أبو شقة لـ"اليوم السابع"، أنه من المسلمات أن الدستور لا يسرى بأثر رجعى، والمادة 224 تعتبر كافة القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور قوانين منتجة لأثرها وسارية ولا يسرى عليها نص المادة 165 من الدستور.

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