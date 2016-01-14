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حجز إعادة محاكمة «أبو شعيشع» و«قنعان» بـ«اقتحام وادي النطرون» لـ 4يونيو للحكم

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حجز إعادة محاكمة «أبو شعيشع» و«قنعان» بـ«اقتحام وادي النطرون» لـ 4يونيو للحكم حجز إعادة محاكمة «أبو شعيشع» و«قنعان» بـ«اقتحام وادي النطرون» لـ 4يونيو للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم حسن علي أبو شعيشع، وطارق أحمد قنعان السنوسي، أحد المتهمين باقتحام السجون، والاعتداء على المنشآت الشرطية، إبان يناير 2011م، لجلسة 4 يونيو، للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار  فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا .

يشار إلى أن المتهم، قد صدر ضده حكمًا غيابيًا بالاعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من كتائب القسام، وحزب الله اللبناني .

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