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وفاة آلان ريكمان «أحد أبطال هاري بوتر» بعد صراع مع السرطان

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وفاة آلان ريكمان «أحد أبطال هاري بوتر» بعد صراع مع السرطان وفاة آلان ريكمان «أحد أبطال هاري بوتر» بعد صراع مع السرطان

الان ريكمان

رحل الممثل البريطاني، آلان ريكمان،أحد أبطال أفلام هاري بوتر، وروبن هود، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع مع السرطان، وفقًا لما ذكرته أسرته.

وأصبح ريكمان واحدًا من أكثر الممثلين شهرة في بريطانيا، بفضل أدواره، من بينها بروفيسور “سنيب” في أفلام هاري بوتر، و”هانس غروبر” في فيلم داي هارد.

ونال جائزة البافتا عام 1991على دوره قائد شرطة نوتنغام في فيلم روبن هود، أمير اللصوص.

وجاء في بيان للعائلة أن “الممثل والمخرج السينمائي آلان ريكمان توفي بسبب السرطان وعمره 69 عامًا، وفارق الحياة وهو بين عائلته وأصدقائه”.

واشتهر بأداء أدوار الشخصيات الشريرة في السينما، من بينها دور القاضي توربين، أمام جوني ديب، في فيلم سويني تود “حلاق فليت ستريت الشيطاني”، وسنيب، وغيرها، ولكنه أظهر جانبه الطيب في أدوار أخرى منها فيلم “بصدق وجنون وعمق”، عام 1991، و”الحب” في عام 2003.

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