صور|دينا محسن ضيفة «التخسيس مش عقوبة» مع منى الشاذلي

كتبت – إنجي لطفي

انتهت الإعلامية منى الشاذلي، من تسجيل حلقةٍ خاصة من برنامجها “معكم منى الشاذلي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، عن حلم التخسيس والرشاقة الذي يتمنى أصحاب الأوزان الثقيلة تحقيقه والتمتع بجسم مثالي، وستعرض الحلقة غدًا الجمعة.

وتضمنت الحلقة حوار مع الفنانة الشابة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، إحدى أبطال “مسرح مصر”، التي برهنت على رشاقتها، من خلال حركاتها الاستعراضية المميزة على خشبة المسرح، وتقديمها أدورًا مختلفة كسرت بها حاجز أن الشهرة والأدوار الحركية فقط للرشيقات، رغم وزنها الزائد، والذى يتخطى حاجز 145 كيلو جرام.

وأوضحت “ويزو”، أن وزنها الزائد ساعدها في تقديم أدوار جريئة ومختلفة عن تلك التي تم تقديمها من ممثلات بدينات من قبل، حيث ظهرت بدور الطفلة وراقصة البالية وغيرهما.

وأشارت “محسن”، إلى أنها سعيدة ومتصالحة مع وزنها، ولم تحاول من قبل إنقاصه، مشددةً على أن التحدى الأكبر لديها، هو تقديم كل الأدوار بنفس المهارة دون أن يؤثر حجم جسمها على ذلك، وقدمت “ويزو” فاصلًا استعراضيًا نال استحسان جمهور البرنامج.

كما تتضمن الحلقة فقرة مع التوأم باسل وباسم جمال، 24 سنة، واللذين خاضا تجربة خاصة لانقاص وزنهم، حيث نجح الأول في انقاص وزنه من 175 كيلو جرام إلى 100 كيلو جرام، بينما نجح الثاني في انقاص وزنه من 185 كيلو جرام إلى 80 كيلو جرام من خلال الاعتماد على أنظمة غذائية، ودون أي تدخل جراحي.

وتحدث التوأم عن رحلتهما الصعبة مع التخسيس، والبحث عن جسم مثالي بعد اكتشاف إصابة أحدهما بمرض السكر ، وتحذير الأطباء لهما من أمراض الشيخوخة، رغم أنهما مازالا في بداية العشرينيات.

وتشمل الحلقة فقرة مع عدد من المواطنين، الذين خاضوا تجربة التخسيس من خلال عمليات تدبيس المعدة أو تحويل المسار، والتي سردوا فيها تفاصيل معاناتهم مع السمنة، وكيف تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب أوزانهم الزائدة، ولماذا قرروا الحصول على جسم رشيق عبر عمليات جراحية رغم خطورتها ؟.

ويشار إلى أن تلك الحلقة هي الأولى ضمن حلقتين تنوي “الشاذلي” تصويرهما عن التخسيس، ومن المقرر أن تستقبل صفحة البرنامج على “الفيس بوك”، حكايات وتجارب مشاهدي البرنامج الراغبين في المشاركة في الحلقة التالية.