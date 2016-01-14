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ارتفاع ضغط الدم يهدد حملك فى الثلث الأخير.. خلى بالك

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ارتفاع ضغط الدم يهدد حملك فى الثلث الأخير.. خلى بالك ارتفاع ضغط الدم يهدد حملك فى الثلث الأخير.. خلى بالك
ضغط الدم يعرض المصاب به للعديد من المخاطر حيث يفتح الباب أمام إصابته بأمراض أخرى قاتلة، كالجلطات والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ضغط الدم الأخطر فى فترة الحمل
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>ويعد ضغط الدم أبرز الأمراض التى قد تصيب الحامل بجانب سكر الحمل واحتباس البول وفق ما تؤكد الدكتورة نجلاء الشبراوى رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر والتى أشارت إلى أن الإصابة بالأمراض الثلاثة مجتمعة قد يؤدى إلى الاجهاض خاصة فى الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل.

وأوضحت د. نجلاء أن من أشهر الأسباب التى تؤدى لوفاة الجنين داخل الرحم هو إصابة الأم بارتفاع فى ضغط الدم والسكر وزلال البول، وهو ما يعرف بتسمم الحمل كما أن وجود الجنين ميتا أكثر من 48 ساعة يصيب الأم بسيولة فى الدم واضطرابات التجلط فى الأوعية الدموية.

متابعة ضغط الدم فى الحمل يجنبك ارتفاعه
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>وتوصى رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر الحامل بمتابعة الطبيب المختص بشكل دائم حتى تتجنب أى مخاطر خاصة المتعلقة بمستوى ضغط الدم مشيرة إلى أنه إذا كان الحمل يواجه خطرا محتملا بسبب ارتفاع ضغط الدم، يجب الالتزام بزيادة مرات المتابعة مع الطبيب.

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