بسبب هرمون الجنس.. الأنفلونزا الرجالى أكثر شراسة من الحريمى

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأنفلونزا التى تصيب الرجال أكثر شراسة وعنفاً من التى تصيب النساء وهذا أمر مثير للغاية.

وفى الغالب تعانى النساء من الآلام والأمراض أكثر من نظرائهن من الرجال، لكن عند الإصابة بالأنفلونزا يختلف الأمر، حيث اكتشف الباحثون الدرع الذى يحمى النساء من الأعراض العدوانية لفيروس الأنفلونزا، هو هرمون الجنس "هرمون الاستروجين".

وكشف فريق من الباحثين بجامعة جونز هوبكنز، أن هرمون الاستروجين له تأثيرات مضادة للفيروسات والذى يعمل ضد فيروس الأنفلونزا، وهذا يثبت أن أنفلونزا الرجل والتى كان يتم اعتبارها نوعا من أنواع الأنفلونزا هى ظاهرة حقيقية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور رائد صبرا كلاين، إن هرمون الاستروجين يستخدم لعلاج العقم وانقطاع الطمث وقد يحمى أيضاً ضد الأنفلونزا.

وأظهرت دراسات سابقة أن هرمون الاستروجين لديه أيضا خصائص مضادة للفيروسات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والإيبولا وفيروسات التهاب الكبد.

ونشرت الدراسة فى المجلة الأمريكية للعلوم الفسيولوجية، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" وذلك فى الرابع عشر من شهر يناير الجارى.