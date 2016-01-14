تأثير فقر الدم على المرأة.. يمنع الدورة الشهرية وينذر بأورام الرحم

تأثير فقر الدم على الدورة الشهرية

فقر الدم قد يدل على الإصابة بأورام الرحم

فقر الدم من الأمراض الشائعة التى تنجم عن عدة عوامل، منها سوء التغذية وفشل التمثيل الغذائى، ويؤثر هذا المرض على العديد من العمليات الحيوية للجسم، لكن له تأثيرات خاصة عندما يصيب المرأة تحديدا.>قال د.جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، إن إصابة المرأة بفقر الدم، خاصة النوع الشديد يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدورة الشهرية، وقد يتسبب فى انقطاعها عدة شهور متتالية، لأن الجسم يتعامل فى هذه الحالة مع الدورة الشهرية كأحد مسببات فقر الدم، ويمنع حدوثها تجنبا للتعرض لمضاعفات بالغة.>ومن جانبه، قال استشارى النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا فى بعض الحالات قد يكون فقر الدم مؤشرًا على إصابة المرأة بأورام الرحم وعنق الرحم، خاصة إذا أصيبت المرأة بفقر الدم فى بداية مرحلة انقطاع الطمث.

وأوضح د.عطية أنه فى مرحلة انقطاع الطمث تتباعد مرات الدورة الشهرية، لكن فى حالة الإصابة بأورام الرحم تعانى المرأة من تكرار الدورة فى الشهر الواحد، مع وجود نزيف دموى شديد يؤدى إلى إصابتها بفقر الدم، وبالطبع يتم التعامل معه فى تلك الحالة كأحد أهم علامات الإصابة بأورام الرحم.