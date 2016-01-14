أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تأثير فقر الدم على المرأة.. يمنع الدورة الشهرية وينذر بأورام الرحم

Google+ Print
تأثير فقر الدم على المرأة.. يمنع الدورة الشهرية وينذر بأورام الرحم تأثير فقر الدم على المرأة.. يمنع الدورة الشهرية وينذر بأورام الرحم
فقر الدم من الأمراض الشائعة التى تنجم عن عدة عوامل، منها سوء التغذية وفشل التمثيل الغذائى، ويؤثر هذا المرض على العديد من العمليات الحيوية للجسم، لكن له تأثيرات خاصة عندما يصيب المرأة تحديدا.

تأثير فقر الدم على الدورة الشهرية


>قال د.جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، إن إصابة المرأة بفقر الدم، خاصة النوع الشديد يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدورة الشهرية، وقد يتسبب فى انقطاعها عدة شهور متتالية، لأن الجسم يتعامل فى هذه الحالة مع الدورة الشهرية كأحد مسببات فقر الدم، ويمنع حدوثها تجنبا للتعرض لمضاعفات بالغة.

فقر الدم قد يدل على الإصابة بأورام الرحم


>ومن جانبه، قال استشارى النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا فى بعض الحالات قد يكون فقر الدم مؤشرًا على إصابة المرأة بأورام الرحم وعنق الرحم، خاصة إذا أصيبت المرأة بفقر الدم فى بداية مرحلة انقطاع الطمث.

وأوضح د.عطية أنه فى مرحلة انقطاع الطمث تتباعد مرات الدورة الشهرية، لكن فى حالة الإصابة بأورام الرحم تعانى المرأة من تكرار الدورة فى الشهر الواحد، مع وجود نزيف دموى شديد يؤدى إلى إصابتها بفقر الدم، وبالطبع يتم التعامل معه فى تلك الحالة كأحد أهم علامات الإصابة بأورام الرحم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365