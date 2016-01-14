بالفيديو شاب تناول 10 علب كولا بشكل يومي لمده شهر فماذا حدث له ؟

أقدم رجل خمسيني من ولاية كاليفورنيا بخوض تجربه غريبة نوعا ما فلقد اقبل المدعو جورج بريور البالغ من العمر 50 عاما بالإقدام علي تناول عشرة علب من الكوكا كولا يوميا ولقد برر فعله بأنه يريد أن يتعرف علي مضار الكوكا كولا وتأثيرها المباشر علي جسم الإنسان وبعد مرور شهر علي ما فعله جورج لاحظ الرجل زيادة وزنه ما يقارب ال10 كيلو في هذا الشهر.

و لم يقتصر الأمر علي الوزن بل ازدادت صحته تدهورا وسوءا فلقد ارتفع ضغط الدم لديه بنسب عاليه وهذا ما يعرضه لحدوث جلطة القلب وأمراضه وذكر أيضا الرجل أن ما فعله من تناول الكوكا كولا بهذه الكميه وبشكل يومي جعله مدمن لتناولها ولما تحتويه علي نسب عليه من السكر والتي قد تعود عليها جسده فلا يستطيع أن يتوقف عن تناولها بكميات اقل.

ومما لا شك فيه أن تناول المشروبات الغازية المختلفة الأسماء والأشكال والألوان والتي تغزو السوق العالمية تمثل خطرا واضحا علي صحة الإنسان فاقرب ما يقال عنها أنها تعمل علي هشاشة العظام ونخر الأسنان والعظام وتسبب في كثير من أمراض المعدة والأحرى بنا ذكر ما تسببه من أمراض السمنة والبدانة المفرطة مما يجعل من يتناولوها عرضة لأمراض القلب والسكر وضغط الدم رغم ذلك فالكثير من الناس يقبلون عليها بشكل غير عادي ولا صحي ومن المؤسف تعلق الأطفال بمثل هذه المشروبات مما يجعل تكوينهم الجسماني ضعيف.

شبكةعيونالإخبارية

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