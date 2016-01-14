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النني مدفعجي – محمد شوقي لـ في الجول: فينجر سيضعك على الطريق الصحيح

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النني مدفعجي – محمد شوقي لـ في الجول: فينجر سيضعك على الطريق الصحيح النني مدفعجي – محمد شوقي لـ في الجول: فينجر سيضعك على الطريق الصحيح

أعلن أرسنال عن انتقال محمد النني إليه رسميا خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية قادما من بازل السويسري.

ويعد النني هو ثاني لاعب من أصول مصرية يرتدي قميص أرسنال بعد حارس المرمى السويدي الجنسية رامي شعبان.

ويقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات عن رسالة يوجهها اللاعبين والمدربين المصريين للنني عقب انتقاله إلى صفوف أرسنال.

وتحدث محمد شوقي لاعب الأهلي السابق والذي احترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي قائلا:"ستكون خطوة مهمة جدًا في مسيرته الكروية وأتمنى له النجاح".

وأضاف"نصيحتي له الصبر على فرصته، اللعب في إنجلترا ليس سهلًا ويحتاج لقوة بدنية وسرعة كبيرة".

وأتم"سيكون تحت قيادة مدرب كبير بحجم آرسين فينجر وأنا واثق من أنه سيضعه على الطرق الصحيح".

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