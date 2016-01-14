تمويل 151 مشروعا فى دسوق بـ 7 ملايين جنيه ضمن برنامج "مشروعك" بكفر الشيخ

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، مقر برنامج "مشروعك" وإجراءات التراخيص، حيث تم تمويل 151 مشروعا بإجمالى 7 ملايين جنيه، بالاضافة الى 4 مشاريع تحت الدراسة،واطمئن من مندوبى البنوك ومسئولى التراخيص عن التسهيلات المقدمة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تقديم كل الدعم وذلك لخلق العديد من فرص العمل وتشغيل الشباب، وتمويل المشروعات الحرفية الصغيرة وسرعة إنهاء الإجراءات. كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مكتب خدمة المواطنين مكلفا بعمل الدراسة اللازمة لتطوير مكاتب خدمة المواطنين على مستوى المحافظة.