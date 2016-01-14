تطوير كورنيش دسوق بـ 10 ملايين جنيه ورفع كفاءة أعمدة مسجد الدسوقى بكفرالشيخ

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، أعمال تطوير وتكسية كورنيش النيل بمدينة دسوق بطول 1500 متر بتكلفة 10.5 مليون جنيه.

واستمع محافظ كفرالشيخ لعرض من رئيس المركز والمدينة عن أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة عدد من أعمدة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى.

كما تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، يرافقه اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، أقسام ومكاتب الوحدة المحلية للمركز والمدينة للاطمئنان على سير وانتظام العمل ومستوى الخدمات الإدارية والفنية المقدمة للمواطنين، حيث زار، الحسابات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشئون المالية، الحجوزات، البيئة، الكهرباء، العقود، المشتريات، رسوم النظافة، الإسكان، شرطة المرافق، التخطيط والتنظيم، المكتب الهندسى، وقاعة الاجتماعات.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق بترميم الحفر ورفع كفاءة الطرق وصيانة وإحلال وتجديد أعمدة وأسلاك الكهرباء المتهالكة، ورفع الإشغالات بمدينة دسوق وتحسين مستوى المرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين والحل الشورى لمشاكلهم.