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محافظ كفر الشيخ يشيد برجال الشرطة فى مدينة دسوق

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محافظ كفر الشيخ يشيد برجال الشرطة فى مدينة دسوق محافظ كفر الشيخ يشيد برجال الشرطة فى مدينة دسوق
أشاد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، برجال الشرطة والخدمات فى شوارع مدينة دسوق بحضور اللواء مصطفى سلطان مساعد مدير الأمن، وعدد من قيادات الشرطة بمدينة دسوق.

وقال محافظ كفرالشيخ، خلال جولة تفقديه له، اليوم الخميس، فى مدينة دسوق أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير لحفظ الأمن ومنع الجريمة، وأنه يقدر ذلك الجهد الكبير الذى يقومون به، مشيراً أن العلاقة بين رجال الشرطة والأهالى بالمحافظة متميزة، ويقدرون الجهد المبذول من رجال الشرطة.
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