محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة الغابة بحى ثان

تابع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، ما يجرى تنفيذه من أعمال الحملة المكبرة التى تتم بالتعاون بين عمال الأحياء الثلاثة ومجلس المدينة لتطوير غابة الشباب بحى ثانى، فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق للإسماعيلية.

رافق المحافظ فى زيارته المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة، والأمير أبو ريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبيه على رجب وحسن بشير ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر الجهود لرفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة، بالإضافة الى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة من أجل استعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا ورئة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لمواطنى الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، وأنه جار حاليا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة وصيانتها بالكامل.



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المحافظ أثناء الزيارة



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أثناء تفقد الغابة



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الغابة



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المحافظ مع العاملين بالغابة



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المحافظ يتفقد أعمال التطوير



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المسطحات الخضراء بالغابة



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لودر الحى يرفع الأتربة والقمامة



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المحافظ ومرافقوه فى نهاية الجولة