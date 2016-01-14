محافظ الإسكندرية يستعين بمتخصصين فى تطوير المحاور المرورية

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم، بالدكتور أسامة عقيل رئيس قسم تخطيط المدن بكلية هندسة جامعه عين شمس، لمناقشة تطوير المحاور المرورية الرئيسية بالثغر كطريق الكورنيش وسيدى جابر وشارع إبراهيم الشريف وشارع فيكور عمانوئيل وشارع 45، استعدادا لاستقبال موسم الصيف.

وخلال الاجتماع ذكر عبد الظاهر أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروعات العاجلة قبل حلول موسم الصيف، وكذلك المشروعات الآجلة سيتم بدء العمل بها خلال عام 2016 - 2017، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تخصيص حارة للأتوبيسات المميزة السريعة من بداية طريق ترعة المحمودية حتى نهايته، وأضاف عبد الظاهر أنه من المقرر دراسة تنفيذ بعض الأعمال الصناعية للطرق كإنشاء نفق بشارع سوتر مع الكورنيش كحل لمشكلات الاختناق المرورى بطريق قناة السويس.

من جانبه ذكر د.عقيل أن أحد أهم الأهداف الرئيسية رفع كفاءة وسائل النقل وتقليل الفترة الزمنية التى يقضيها المواطن فيها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق ستساهم فى ذلك بشكل كبير ما يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالثغر.

كان ذلك بحضور د.سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة واللواء عصمت الأشقر مدير مرور الإسكندرية واللواء شريف رشدى مدير محطات الركاب والانتظار بالمحافظة واللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، وم.سيد محمد مدير مديرية الطريق بالمحافظة وم.سامية خضر مدير جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ومندوبين من شركة المقاولون العرب.