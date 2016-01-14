"المقاولون العرب" تمد أسوارا لخطوط السكك الحديد بالشرقية بطول 9 كيلو

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على إنشاء أسوار جديدة بجوار خطوط السكك الحديدية بطول 9 كيلو بنطاق المحافظة، وكذلك تعلية الأسوار القائمة بطول 2 كيلو أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، للإعداد لإنشاء أسوار جديدة حول خطوط السكة الحديد داخل نطاق المحافظة برئاسة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وبحضور اللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، ومندوب شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا للسكة الحديد بالزقازيق.

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأنه سيتم إنشاء أسوار بجوار السكك الحديدية ليكون مظهر حضارى داخل نطاق محافظة الشرقية وهذا يؤدى إلى توسعة الطرق والحفاظ على خطوط السكك الحديدية ومنع المزلقانات العشوائية التى تتسبب فى الحوادث وتقوم بتنفيذ تلك الأسوار بطول 9كم شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع هيئة السكه الحديد.