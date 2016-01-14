وكيل مجلس النواب: سيكون للبرلمان موقف حاسم تجاه هشام جنينة

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، الخاص بالتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الفساد، وصل المجلس اليوم، الخميس، لكنه لم يتمكن من رؤيته حتى الآن، موضحاً: "سيدخل فى جدول أعمال، وسيكون لمجلس النوب موقف حاسم فى هذا الأمر".

وأضاف "وهدان" فى تصريحات صحفية خلال تواجده بمقر مجلس النواب اليوم الخميس، أنه إذا ثبت أن ما أعلنه المستشار هشام جنينة غير صحيح، فذلك يعنى أن نواياه غير صادقة، وهادمة لشعب مصر، متابعاً : "وبالتالى النواب سيتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما فعله، لأن الرقم اللى تحدث بشأنه رقم مبالغ فيه، وده كذب على الشعب، والشعب مصدر السلطات، ولو نرجع ورا شوية هنلاقى أن ثورة 25 يناير قامت بسبب مثل هذا الحديث".

وبشأن رأيه فى مسألة وقف البث المباشر للجلسات، أكد أن هناك طلب مُقدم من عدد من النواب لإعادة البث، متابعاً: "وأنا شخصياً مع إعادة البث المباشر للجلسات".

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