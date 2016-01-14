النني مدفعجي – محمد شوقي لـ في الجول: فينجر سيضعك على الطريق الصحيح

أخيراً أعلن أرسنال عن صفقة انضمام محمد النني إلى صفوفه.

النني أصبح ثاني لاعب مصري يرتدي قميص الجانرز الشهير بعد رامي شعبان الحارس صاحب الجنسية السودية، لكنه بالطبع ليس أول إفريقي يفعل ذلك.

تاريخ أرسنال يشهد على مجموعة من أفضل اللاعبين من أبناء القارة السمراء الذين ارتدوا القميص الأحمر والأبيض وحققوا به البطولات أيضاً.

في السطور التالية نستعرض معكم أبرز 10 لاعبين أفارقة لعبوا لأرسنال، بحسب استفتاء جماهيري أجراه موقع النادي اللندني قبل ما يقرب من عام.. على أمل أن ينضم النني لهذه القائمة الشرفية قريباً.

10. كوينسي أوسو أبي (غانا)

الجناح الغاني مثل أرسنال في 23 مباراة بين عامي 2002 و2006، أغلبها بعيداً عن الدوري، وسجل خلالها هدفين. الموهبة الصغيرة لم تفرض نفسها بقوة كما كان متوقعاً في بداية التحاقه بالمدفعجية. أبي ترك أرسنال إلى دينامو كييف الأوكراني ثم تنقل بين عدد كبير من الأندية، وبرغم مشاركته مع منتخب غانا في مونديال 2010 إلا أنه بلا نادي حالياً بعد رحيله عن بوافيشتا البرتغالي في العام الماضي.

9. كريستوفر ريه (ليبيريا)

البديل الدائم لنجوم مثل إيان رايت، دينيس بيركامب ونيكولاس أنيلكا كان أحد اللاعبين الذين تحبهم الجماهير. مثل أرسنال في 46 مباراة، منها 28 كبديل وسجل 5 أهداف في الفترة من 1997 إلى 2000. بداية الليبيري كانت واعدة حين دخل كبديل ليسجل هدف الفوز في مباراتين متتاليتين، كما سجل هدف الفوز في نصف نهائي كأس انجلترا 2001 في مرمى وولفرهامتون. ريه حقق لقباً للدوري وآخر للكأس مع أرسنال قبل الرحيل معاراً في أكثر من مرة، ثم تنقل بين عدة أندية من بينها الهلال السعودي، ليعلن اعتزاله في 2010. ويعد ريه هو الليبيري الوحيد الذي حقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز في تاريخه.

8. مروان الشماخ (المغرب)

بعدما حقق لقب الدوري الفرنسي مع بوردو، كان المأمول من الشماخ مع أرسنال كبيراً. لكن المهاجم المغربي الذي قضى ثلاث سنوات في ملعب الإمارات لم يسجل سوى 14 هدفاً في 69 مباراة ارتدى فيها قميص المدفعجية بين عامي 2010 و2013. الشماخ غادر أرسنال إلى وست هام ثم استقر به الحال حالياً في كريستال بالاس.

7. إيمانويل إيبويه (كوت ديفوار)

ست سنوات كاملة ارتدى فيها الظهير الأيمن إيبويه القميص الأحمر. الإيفواري انضم لأرسنال عام 2005 قادماً من بيفرين البلجيكي واستمر حتى 2011 حين رحل لجالاتاسراي التركي بعدما مثل أرسنال في 217 مباراة سجل خلالها 10 أهداف. مستوى إيبويه تذبذب بين نجم للدفاع في بداية المشوار إلى تراجع في المستوى بعد إصابات متعددة في نهايته. وتميز مشواره أيضاً بخسارة أرسنال للمباريات النهائية، منها نهائي دوري الأبطال في 2006.

6. إيمانويل أديبايور (توجو)

بعد 20 دقيقة فقط من ارتدائه قميص المدفعجية سجل أديبايور أول هدف له ليصبح محبوباً للجماهير. 62 هدفاً سجلها التوجولي في 143 مباراة ما بين عامي 2006 و2009، منها 30 هدفاً في موسم 2007-2008 الذي توج في نهايته بلقب أفضل لاعب في إفريقيا. إلا أن أديبايور تحول من نجم إلى خائن بعد قراره بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وزاد من حدة الكراهية حين احتفل بهدف في مرمى أرسنال بطريقة استفزت الجماهير لاحقاً. ثم جاء انتقاله للغريم الأزلي توتنام ليزيد من حدة كراهية جماهير المدفعجية له.

5. ألكسندر سونج (الكاميرون)

لاعب الوسط الكاميروني كان بمثابة نجم في أرسنال الذي آمن بقدراته. سبعة مواسم بين 2005 و2012 شارك فيها سونج في 218 مباراة وسجل خلالها 10 أهداف، وكان لاعباً مفضلاً بصورة دائمة لدى أرسين فينجر. سونج رحل إلى برشلونة لكن دون أن يجد لنفسه مكاناً أساسياً، قبل أن يعود إلى لندن ولكن من بوابة وست هام.

4. جيرفينيو (كوت ديفوار)

المهاجم الايفواري التحق بأرسنال قادماً من ليل وسط طموحات كبيرة بما يمكن أن يقدمه. إلا أن موسمي جيرفينيو بقميص المدفعجية لم يشهدا ما كان منتظراً منه، مكتفياً بتسجيل 11 هدفاً في 63 مباراة بين عامي 2011 و2013. جيرفينيو انتقل ليستعيد تألقه لكن بعيداً عن أرسنال، وبالتحديد في روما.

3. كولو توريه (كوت ديفوار)

حينما ضم أرسين فينجر لاعب أسيك أبيدجان الحبيب كولو توريه مقابل 150 ألف جنيه استرليني فقط كان الجميع يتساءل حول هوية هذا المدافع. إلا أن الايفواري قضى سبعة مواسم ناجحة مع المدفعجية بين عامي 2002 و2009، شارك فيها في 326 مباراة، وسجل 14 هدفاً. شراكة توريه مع سول كامبل في قلب دفاع أرسنال كانت رائعة، محققاً لقباً للدوري وآخر للكأس، وبالغاً نهائي دوري الأبطال في 2006. توريه انتقل لاخقاً إلى مانشستر سيتي ثم إلى ليفربول، لكنه بقى لاعباً محبباً لدى جمهور الجانرز.

2. لاورين إيتاميه ماير (الكاميرون)

بعد فوزه مع الكاميرون بذهبية أولمبياد سيدني 2000، ضم أرسنال الظهير الأيمن لاورين من ريال مايوركا الإسباني. ست سنوات حصد فيها لاورين لقبين للدوري وآخر للكأس مع أرسنال، وارتدى قميص الفريق في 241 مباراة بين عامي 2000 و2006 وسجل فيها 9 أهداف. لاورين كان جزءاً من الفريق الذي لا يقهر الذي حقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز بلا هزيمة، كما اختير ضمن تشكيلة فريق العام في انجلترا عام 2004.

1. نوانكو كانو (نيجيريا)

اللاعب الذي اختارته جماهير أرسنال في المركز الثالث عشر بين أفضل لاعبي المدفعجية عبر التاريخ. النيجيري كانو انضم لأرسنال عام 1999 قادماً من إنتر ميلان، وقضى مع أرسنال خمسة مواسم حقق فيها لقبين للدوري ومثلهما للكأس. كانو ارتدى قميص الجانرز في 198 مباراة مسجلاً فيها 44 هدفاً، وكان النجم المحبب لدى الجماهير طيلة فترة وجوده بالنادي، وهو بالتأكيد أفضل أفريقي لعب لأرسنال.