إيران تعلن إزالة قلب المفاعل «آراك».. والأمم المتحدة تزور الموقع للتأكد

قال التليفزيون الإيراني، إن طهران أزالت قلب مفاعل آراك النووي، وإن مفتشين من الأمم المتحدة سيزورون الموقع، اليوم الخميس، للتحقق من هذا.

وهذه خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العظمى، حيث بنت إيران على مدار سنوات تلك المنشأة النووية التي تعمل بالماء الثقيل، ويضم الوقود الناتج عن تشغيل المفاعل مادة البلوتونيوم، الذي يمكن أن تستخدم في صناعة قنبلة نووية، حيث اتفقت مجموعة (5+ 1) على إعادة تصميم المفاعل بدلا من تفكيكه.

ونقلت رويترز عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، «أزيل قلب مفاعل آراك، وسيزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع للتحقق من ذلك، ورفع تقرير للوكالة، نحن جاهزون ليوم تنفيذ الاتفاق».

كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن أمس، الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه بأن بلاده أزالت قلب مفاعلها النووي في آراك، وإنها ستملأه بالأسمنت خلال ساعات.