شهر مكافأة للعاملين بالحجر الصحي في مطار القاهرة

صرح الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة، بأن الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، قرر صرف شهر مكافأة لكل العاملين بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، تقديرًا لحسن أدائهم خلال موسم الحج، وخدمة الحجاج المصريين .

وأوضح ” قنديل “، أن “الخطيب”، قد رفع تقرير لوزير الصحة حول أداء الحجر الصحي خلال موسم الحج الماضي، حول توفير الخدمات الطبية اللازمة خلال سفر وعودة الحجاج المصريين مع متابعة الحجاج صحيًا خلال رحلات العودة، تنفيذًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ووافق وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، على صرف شهر مكافأة لكل العاملين بالحجر الصحي، تقديرًا على حسن أدائهم، وتحفيزًا لهم لبذل الجهد خلال الفترة القادمة، لتوفير أقصى قدر من الرعاية الطبية للركاب خاصة في مواسم الحج والعمرة وحماية البلاد من دخول الأوبئة، وسط الركاب والطائرات القادمة من مناطق موبوءة حددتها منظمة الصحة العالمية .