برادلي لـ في الجول: النني رد على من انتقدني بسببه.. وهذا كان ردي على سؤال أرسنال

سعادة كبيرة يشعر بها الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بعدما صدقت توقعاته بشأن محمد النني الذي انتقل إلى أرسنال. هذا ما يكشف عنه لـFilGoal.com.

وأعلن أرسنال ضم النني صاحب الـ23 عاما من بازل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بدأ اعتماد برادلي على النني منذ فبراير 2012 حتى شارك أمام غانا في المباراة الفاصلة في تصفيات مونديال 2014 التي أنهت مشوار المدرب الأمريكي مع الفراعنة.

وقال برادلي لـFilGoal.com: "أنا سعيد من أجل النني، فهو يستحق اللعب في أكبر الأندية في أوروبا وهذا كان رأيي فيه دائما ولذلك كان أساسيا معي في منتخب مصر رغم صغر سنه".

وتابع مدرب لوهافر الفرنسي "تعرضت لانتقادات كثيرة وقتها بسبب إشراك النني أساسيا، ولكنه اليوم رد على كل من انتقدني بسببه".

وكشف برادلي عن تلقيه اتصال من أحد مسؤولي أرسنال – لم يسمه – بشأن ضم النني إلى صفوف المدفعجية.

وأوضح لـFilGoal.com "سؤال أرسنال تركز على سلوكيات النني خارج الملعب، وكان ردي عليهم بأنه لاعب طموح ومجتهد ويسعى دائما للتطور مع امتلاكه لإمكانات رائعة بالفعل، بالإضافة إلى أنه ملتزم جدا خارج الملعب".

لكن ما هي النصيحة التي يوجهها برادلي للاعب الذي بدأ رحلته الاحترافية في أوروبا بعدما عمل تحت قيادة المدرب الأمريكي؟

وأضاف برادلي "نصيحتي له هي ألا يتوقف عن التدرب بقوة لأنه انتقل الآن لمستوى أعلى ويجب أن يزداد معه حجم العمل، وألا يتوقف سقف طموحاته أبدا".

واستدرك "النني لاعب ذكي ولن يحتاج فترة طويلة للتأقلم على أجواء إنجلترا، فهو بالفعل يلعب في أوروبا منذ سن صغير".

وواصل متما "قد يحتاج إلى فترة بسيطة من أجل التعود على سرعة وقوة الدوري الإنجليزي الذي يختلف عن السويسري بكل تأكيد، ولكنه بالتدرب بجدية سيضمن مكانا أساسيا بشكل سريع وعليه وقتها أن يستغل كل فرصة تتاح له".