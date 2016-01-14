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ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم 25 طن دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

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ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم 25 طن دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم 25 طن دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

كميات من الدقيق المدعم المضبوط

شنت مباحث بأسيوط، حملة مكبرة على المخابز لضبط الخارجين على القانون من المتاجرين فى الدقيق المدعم، وبيعه فى السوق السوداء، وتمكنت من ضبط  514 شيكارة تزن 25 طن و700 كيلو بحوزة 6 أشخاص قبل التصرف فيها .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط “زينهم . أ . ع” 50 سنة مقيم بندر ديروط وبحوزته 172 شيكارة دقيق داخلها 8.600 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء للتربح، و” شربيني ع . ع” 48 سنة مقيم ديروط قبل تصرفه في 9.850 طن من الدقيق البلدي المدعم معبأ في 197 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط “عمار . م . ع ” 39 سنة ومقيم بندر ديروط وبحوته 4.500 طن دقيق مدعم معبأ فى81 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، و”ظريف . ع . ع” 53 سنة ومقيم عواجة دائرة مركز ديروط وبحوته 1.700 طن من الدقيق داخل 34 شيكارة، “زينب . م . م “41 سنة مقيمة الجرف بديروط  قبل تصرفها وبحوزتها في 750 كيلو دقيق مدعم معبأة في 15 شيكارة لبيعها في السوق السوداء، و”خلف الله . س . خ” 49 سنة ببندر ديروط وبحوزته 15 شيكارة تزن 750 كيلو دقيق لبيعها بالسوق السوداء للتربح المادي الغير مشروع.

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