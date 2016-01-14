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بالصور.. وزير الاستثمار ردا على نائب شكره لحضور البرلمان: أنت رقيبى ولازم أجى

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بالصور.. وزير الاستثمار ردا على نائب شكره لحضور البرلمان: أنت رقيبى ولازم أجى بالصور.. وزير الاستثمار ردا على نائب شكره لحضور البرلمان: أنت رقيبى ولازم أجى
توجه النائب عبد الهادى أحمد القصبى، عضو البرلمان عن ائتلاف "دعم " والمنضم للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بالشكر لوزير الاستثمار أشرف سالمان على استجابته لحضور اجتماع اللجنة المنعقد الآن.

فيما رد الوزير على النائب عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قائلا: "أنت الرقيب بتاعى وأنا لازم أجى".

ويجتمع سالمان بأعضاء اللجنة الاقتصادية لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

وكانت اللجنة الاقتصادية، قد وافقت أمس الأربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة على المصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- وزير الاستثمار للنواب: فشل المحليات فى خدمة المستثمر دفعنا لإصدار قانون الاستثمار

- بالصور.. "أشرف سالمان" يصل مجلس النواب لحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية

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