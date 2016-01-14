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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : “مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : “مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : “مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل:

لجان مجلس النواب تواصل اجتماعاتها اليوم لمناقشة القرارات بالقوانين


>رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب يبحثون ملف “جنينة” مع رئيس البرلمان اليوم
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البورصة تخسر أكثر من 10 مليارات جنيه فى ساعتين بمبيعات الأجانب والمصريين


>“مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى ضعف المعدلات العالمية


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مصر 365

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