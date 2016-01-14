بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : “مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل:إعلان - Ads إعلان - Ads
>رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب يبحثون ملف “جنينة” مع رئيس البرلمان اليوم
>
>“مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية
لجان مجلس النواب تواصل اجتماعاتها اليوم لمناقشة القرارات بالقوانين
>رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب يبحثون ملف “جنينة” مع رئيس البرلمان اليوم
>
البورصة تخسر أكثر من 10 مليارات جنيه فى ساعتين بمبيعات الأجانب والمصريين
>“مكافحة الإدمان”: نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية
>