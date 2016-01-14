44 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع.. وخبراء: قرارات المركزي «غير مفهومة»

كتبت : شيماء حفظي

أصبح الأمر ملفتًا للنظر وربما مقلقًا بحسب ما وصفه خبراء سوق المال والأعمال، بعد استمرار هبوط البورصة وتعليق التداول اليوم قبل إغلاقها بدقائق، بعد تراجعها الحاد لليوم الثاني بنحو 5% لتواصل خسائرها القياسية منذ بداية العام الحالي، حيث فقد مؤشرها الرئيسي حوالي 15% من قيمته، ومنيت البورصة بخسائر سوقية بلغت حوالي 44 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرى خبراء سوق المال، أن السوق تأثر بشكل كبير بهبوط الأسواق العالمية بالإضافة إلي قرارات البنك المركزي الـ “غير مفهومة” والتي أدت إلي حالة من الذعر داخل السوق.

وأشاروا إلي ان هناك العديد من الشائعات التي خرجت حول ملاحقة رجال الأعمال قبل ذكرى 25 يناير وهو ما دفع إلي عمليات بيع واسعة من جانب المؤسسات والأفراد بالإضافة إلي خروج المستثمرين الأجانب من السوق.

قالت رانيا يعقوب المحلل الفني لأسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” ، إن اتجاه الهبوط المسيطر على أسهم البورصة حاليًا، والتراجع الكبير للأسهم، سببها حالة التضارب في قرارات البنك المركزي، وخاصة حزمة القرارات التي اصدرها البنك مؤخرًا دون توضيح، ومنها إعادة هيكلة المحافظ الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيضها نبسية تصل من 20 إلى 25 % للأفراد، وهو ما يؤثر دون شك على قطاع التجزئة والمنتجات الاستهلاكية كالسيارات وقطاع العقارات، كما يؤثر على معدلات نمو الشركات بشكل عام.

وطالبت “يعقوب” المجلس المركزي بإصدار بيان واضح لتفسير قرارته الأخيرة، مشيرة غلى أنه لا يوجد بنك مركزي يخفض سعر الجنيه 20 قرش ثم يرفعها مرة أخرى 20 قرش دون إبداء أسباب، مؤكدة ثقتها في محافظ البنك المركزي وخبرته الاقتصادية لكن الأمر يحتاج غلى توضيح.

وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن حالة السوق الحالية وهبوط المؤشرات بشكل كبير سببه قرار تغيير مراكز المحافظ الائتمانية وانتهء المهلة بأول فبراير المقبل، وتخلي التمويل بالهامش عن مراكزها المالية، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من استقرار الأوضاع في مصر خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وما يتم تداوله من إشاعات حول ملاحقة بعض رجال الأعمال المصريين، الذين تقوم عليهم السوق المصرية، مضيفًا أن تفاعل رجال الأعمال المصريين خلال الفترة الماضية كان سببًا رئيسيًا لارتفاع السوق وهو ما أعطى أمان للمستثمرين بوجود حالة الاستقرار.

وقالت رانيا يعقوب : “إنه من الصعب توقع نقاط دعم معينة لحالة المؤشرات، فنحنلدينا دعم هام عن 5800، لكن طالما هناك ضغط بائع والمؤشرات في الاتجاه الهابط في هذه الحالة فإن السوق لا يحترم الدعوم، وهو ما قد يجعلنا نواجه حالة هبوط مستمر”.

وأضافت : “توقعنا أن يكون الاقتصاد المصري جاذبًا خاصة بعد إجراء الاستحقاقات الدستورية والقانونية، بسبب المشاريع التنموية مع وضع حزمة من القوانين تؤمن المناخ الاقتصادي وصدور لائحة قانون الاستثمار إلى جانب السياسات النقدية من البنك المركزي، لكن ذلك لم يتحقق لعدم اتضاح الرؤية وعدم فهم قرارات البنك المركزي الأخيرة، إلى جانب أن المستثمرين وجدوا أن الجنيه المصري لا يمثل قيمته الحقيقية أو ما يقرب منها، وذلك بسبب رسائل البنك المركزي”.

وأكدت “يعقوب”، أن السوق المصري ضعيف السيولة ويعتمد على الأفراد بشكل كبير، وأنهم يتأثرون بشكل كبير بالفزع والإشاعات وتعتمد قراراتهم الاشتثمارية في الأغلب على العشوائية، وتتأثر كثيرًا بالأسواق العالمية، كما أنه في حال ارتفاع الأسواق العالمية، فإن ضعف السيولة نفسه يكون أهم اسباب عدم قدرة الاسهم في مجاراة الأسواق العالمية”.