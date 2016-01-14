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شاهد «التعمير» بـ«رشوة وزارة الزراعة»: تم استبعادي من العمل في «عهد الإخوان» لمواقفي

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شاهد «التعمير» بـ«رشوة وزارة الزراعة»: تم استبعادي من العمل في «عهد الإخوان» لمواقفي شاهد «التعمير» بـ«رشوة وزارة الزراعة»: تم استبعادي من العمل في «عهد الإخوان» لمواقفي

 

وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال

قال هشام محمد كامل، شاهد الاثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزير الزراعة”، إن :” اللواء أشرف عبد العزيز ، المدير التنفيذي السابق لهيئة المشروعات والتعمير ، أبلغه هاتفيًا بعد تركه المنصب بأن “جهة سيادية” – لم يٌسمها – طلبت تقنين وضع اليد لشركة “كايرو ثري إيه” بالمخالفة للقانون “.

وأضاف ” كامل “، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية و النباتية بالهيئة العامة للمشروعات و التعمير والتنمية الزراعيىة وقت الواقعة، بأن رده على اللواء في ذلك الوقت، بأن لذلك الإجراء ضوابط و قواعد يجب الالتزام بها، وتابع بأن اللواء عبد العزيز، كان قد طلب منه وقت خدمته أن ينزل لمعاينة الأرض الواقعة، وكان ذلك إجابة منه على تساؤل المحامي فريد الديب، محامي المتهم الأول .
> وتواصلت أسئلة “الديب “، بسؤاله عن وصف “المشبوهة” الذي وصفه للإجراءات الخاصة بواقعة شهادته، ليجيب الشاهد بأن المتهم الثاني في القضية “محي الدين قدح” مساعد وزير الزراعة “، قد قام بدعوته للعشاء بفندق” الفورسيزون”، لبحث موضوع شركة “كايرو ثري إيه” ، ليؤكد بأنه تأكد حينها بأن الموضوع مشبوه، لافتًا الى أن اللقاء كان يجمعهما مع المتهم بالقضية “محمد فودة” .

وتابع الشاهد إجاباته على تساؤلات الدفاع، ليؤكد بأنه أبلغ بالموضوع الخاص بتقنين الأرض الغير قانوني الخاص بالشركة المشار إليها، ضابطين من هيئة الرقابة الإدارية، واللذان وجهوه لإبلاغ المدير التنفيذي لهيئة التعمير الجديد ” اللواء مٌهاب عبد العزيز”، وهو الذي قام بدوره بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية .

والمتهمون في القضية كل من: “صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، محيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد محمد فودة”.

 

 

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