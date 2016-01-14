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أوغلو: مقتل 200 من أتباع "داعش"فى هجمات للجيش التركى بالعراق وسوريا

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أوغلو: مقتل 200 من أتباع "داعش"فى هجمات للجيش التركى بالعراق وسوريا أوغلو: مقتل 200 من أتباع "داعش"فى هجمات للجيش التركى بالعراق وسوريا

>قال رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو إن الجيش التركى قام بعدة هجمات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية(داعش) فى العراق وسوريا وذلك بعد التفجير الانتحارى الذى وقع فى إسطنبول أمس الأول الثلاثاء.

وحسب داوود أوغلو اليوم الخميس فى أنقرة فقد قتل 200 من أنصار التنظيم خلال هذه الهجمات التى استخدمت فيها المدفعية والتى تمت فى الساعات الثمانى والأربعين الأخيرة، ولم ترد حتى الآن تأكيدات عن هذه الهجمات سواء من سورية أو العراق.

وكان انتحارى يعتقد أنه سورى قد فجر نفسه يوم الثلاثاء مما أدى لمقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين، وترجح التركية أن يكون تنظيم داعش وراء الهجوم ولكنه لم يتبن التفجير حتى الآن.
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مصر 365

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