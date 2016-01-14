جامعة سوهاج تؤجر دورين بمبنى الأنشطة الطلابية الجديد بربع مليون جنيه شهريا

قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج إنه قد تم تأجير 6 محلات تجارية و3 أماكن إدارية بمبنى الأنشطة الطلابية بجوار الحرم الجامعى القديم، وذلك بإيجار شهرى يقرب من ربع مليون جنيه، يسهم فى خدمة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية والتكافل الاجتماعى لطلبة وطالبات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المحلات قد تم تأجيرها من خلال مزاد علنى عن طريق الخبير المثمن مجدى ذكى عجايبى، وتحت إشراف لجنة من الجامعة برئاسة أشرف القاضى أمين مساعد الجامعة، وعضوية 8 أفراد من إدارات التوجيه المالى والإدارى، الشئون القانونية، العقود، الحسابات، الشئون العامة.

جدير بالذكر أن مبنى الأنشطة الطلابية أقامته الجامعة على مساحة 1650 مترا مربعا مكون من 9 أدوار، تم تخصيص الدورين الأراضى والعلوى، ليكونا أداة لزيادة الموارد الذاتية للجامعة عن طريق تأجيرها كمحلات تجارية.



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