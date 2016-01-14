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بالصور.. انهيار جزئى لسكن أطباء مستشفى طنطا الجامعى

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بالصور.. انهيار جزئى لسكن أطباء مستشفى طنطا الجامعى بالصور.. انهيار جزئى لسكن أطباء مستشفى طنطا الجامعى
شهد مبنى سكن أطباء مستشفى طنطا الجامعى الكائن بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حدوث انهيار جزئى للمبنى.

على الفور انتقل اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد إيهاب عبد الحميد وكيل الإدارة والمسئولين بحى ثان طنطا، وتم فرض كردون أمنى حول المبنى ومنع المواطنين من المرور بجواره خشية انهياره، وتشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط بحى ثان طنطا لمعاينة المبنى وإعداد تقرير عاجل حوله.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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