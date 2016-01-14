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شئون البيئة بالداخلة تعقد ندوة تثقيفية عن الوقاية من أنفلونزا الطيور

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شئون البيئة بالداخلة تعقد ندوة تثقيفية عن الوقاية من أنفلونزا الطيور شئون البيئة بالداخلة تعقد ندوة تثقيفية عن الوقاية من أنفلونزا الطيور
عقدت إدارة شئون البيئة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد سلسلة ندوات تثقيفية عن التوعية بمرض أنفلونزا الطيور وطرق الوقاية منه وكيفية التعرف على أعراضها.

بحضور المحاسب سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة وعدد كبير من العاملين بمجلس المدينة، حيث تناولت الندوة الشرح التفصيلى لطرق الوقاية من المرض والإجراءات التى تنفذها شئون البيئة بشأن توعية المواطنين والرقابة الدورية على نقل الطيور الحية والفحص المتواصل للمزارع الخاصة بتربية الدواجن بهدف منع طهور المرض.

وأكد سيد محمود رئيس مركز الداخلة أن رئاسة المركز تقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص ومنها الطب البيطرى والشئون الصحية والتموين والجهات الأمنية لإحكام السيطرة على حركة نقل الطيور الحية من وإلى المحافظة وضبط الشحنات التى يتم نقلها بدون التراخيص البيطرية اللازمة، بجانب توعية المواطنين بعدم تربية الطيور فى المنازل تجنبا لظهور المرض أو الإصابة به.

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