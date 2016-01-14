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حبس فتاة 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر فى ذكرى "25 يناير" بالمنيا

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حبس فتاة 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر فى ذكرى "25 يناير" بالمنيا حبس فتاة 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر فى ذكرى "25 يناير" بالمنيا
قررت نيابة مطاى بالمنيا، اليوم الخميس، حبس فتاة حاصلة على دبلوم فنى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بتخصيص وإدارة 8 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للتحريض على التظاهر فى ذكرى 25 يناير.

وكانت النيابة وجهت للمتهمة "كوثر. م" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتحريض على التظاهر.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالقبض على المتهمة، وبحوزتها منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتقرر إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.
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