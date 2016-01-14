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وزير الخارجية يُناقش مع رئيس مجلس «سيمنس» الألمانية مشروعاتها في مصر

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وزير الخارجية يُناقش مع رئيس مجلس «سيمنس» الألمانية مشروعاتها في مصر وزير الخارجية يُناقش مع رئيس مجلس «سيمنس» الألمانية مشروعاتها في مصر

سامح شكري، وزير الخارجية

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، في ختام زيارته لبرلين، لقاءً هامًا مع “جو كايزير”، رئيس مجلس إدارة سيمنس العالمية، وذلك في إطار متابعة المشروعات التي تقوم بها الشركة في في مجال توليد الطاقة، والنقل، والسكك الحديدية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس الأهميه الكبيرة التي توليها الشركة للمشروعات التي تقوم بها في مصر، والتي اعتبرها رئيس شركة (سيمنس) من أكبر مشروعات توليد طاقة الرياح، وتُعد نموذجًا سيتم الاعتداد به في دول أخرى في المستقبل.

وأضاف ” أبو زيد “، بأن اللقاء تضمن برامج التدريب المهني، التي ستقدمها الشركة للعاملين في تلك المشروعات، بالإضافة إلى مشروعات تدريب أخرى ستتم بالتعاون مع وزارة النقل، وشركة (دريسدن) الألمانية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن شركة (سيمنس)، نظمت حوارًا للوزير سامح شكري، مع ممثلي وسائل الإعلام الألمانية عقب اللقاء، تناول مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، والتطورات الإقليمية، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر في المساعدة في تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

 

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