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بازل مهنًا النني على انتقاله للأرسنال: شكرًا

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اللاعب المصري محمد النني

اللاعب المصري محمد النني

هنأ  نادي  بازل السويسري اللاعب المصري محمد النني، على انضمامه لنادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي بازل السويسري على «الفيسبوك» : “نشكر النني على الفترة التي قضاها مع النادي ونمنى له التوفيق في مستقبله الرياضي”.

وفاز النني صاحب الـ23 عاما مع بازل بثلاثة ألقاب لبطولة الدوري السويسري وشارك في 90 مباراة بالدوري السويسري.

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، ضم اللاعب المصري محمد النني رسميًا إلى صفوفه بعد انتهاء مشكلة تصريح العمل الخاص به.

وينتقل النني إلى أرسنال في فترة صعبه من الموسم الحالي، حيث يقبل الفريق على مباريات قوية مع ستوك سيتي خارج أرضه الأحد القادم ، ويستضيف تشيلسي وساوثهامبتون.

بازل يعلن انتقال النني إلى أرسنال

بازل يعلن انتقال النني إلى أرسنال

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