«OSN» توقع إتفاقية مع «NBC»

كتبت – إنجي لطفي

وقعت “OSN” شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتفاقية شراكة جديدة، وقامت بتوسيع الإتفاقية السابقة مع شبكة NBCUniversal International (NBCUI)، التابعة لـشركة Comcast Corporation، والتي تضم مجموعة قيّمة من شبكات المسلسلات التلفزيونية، والأفلام، والأخبار، والترفية.

> وتنقل الإتفاقية طويلة الأجل، OSN إلى مستوى جديد من الترفية المنزلي عبر تقديم عرض حصري وأول لأفضل محتوى تلفزيوني من شبكةNBCUI. وتساهم الإتفاقية في ترسيخ مكانة OSN في القطاع، لتضيف الكثير لمحفظتها المتنامية من القنوات الجديدة والشراكات الغير مسبوقة لتقديم محتوى متميز.

وستحصل OSN، وفقًا للإتفاقية، على حقوق العرض الأول، وحقوق العرض الحصري للمنصات عبر الإنترنت على OSN Play، المنصة الإلكترونية الحائزة على جوائز والمجانية لكافة المشتركين؛ وعلى GO، خدمة التلفزيون المدفوع عبر الإنترنت لغير المشتركين.

> وستكون OSN وجهة حصرية لقناة E! الترفيهية الشهيرة، متيحةً إمكانية مشاهدة محتوى ترفيهي غير مسبوق عبر شبكتها، وتعد E! القناة الأولى من نوعها في مجال الترفية، وسيتمكن مشاهدي E!، من مشاهدة أخبار، وآراء النجوم في المنطقة، فقط على E! News من خلال تركيزها على إضفاء الطابع المحلي على البرامج الترفيهية وعرضها باللغة العربية. كما تقدم القناة برامج مترجمة أو مدبلجة إلى اللغة العربية في أوقات الذروة.

ومن المقرر أن يتمكن المشتركون، ابتداءً من منتصف العام الحالي، من دخول عالم الترفيه الخيالي، حيث حصلت OSN على الحقوق الحصرية لقناة Syfy الشهيرة باللغة العربية، وسيقدم إطلاق القناة محتوى قناة Syfy على مدار السنة من المسلسلات الأصلية الشهيرة، والأفلام، وبرامج الخيال العلمي الكلاسيكية، والفنتازيا لمشاهدي OSN. وسيتوفر حوالي 80% من المحتوى المعروض على Syfy باللغة العربية سواء كان مدبلجًا أو مترجمًا.

وقال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي، OSN، في هذا الشأن: “سيقود قطاع التلفزيون المدفوع الشركات التي تمتلك أفضل محتوى تلفزيوني، حيث تهيمن OSN على أفضل محتوى تلفزيوني حصريًا من خلال قنواتنا وشراكاتنا طويلة الأمد، مثل شراكتنا مع NBCUniversal International، التي تفتح الأفق أمام عالم من المحتوى الرائع والغير مسبوق لمشتركي OSN فقط”.

وأضاف ” بوتوراك “: “تساهم شراكتنا مع NBCUniversal International في ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق، كما تعكس التزامنا بتقديم عروض أولى وحصرية لأفضل محتوى تلفزيوني. ونحن لسنا ناقلين للمحتوى فقط، بل نعمل جاهدين مع شركاءنا للحرص على تخصيص المحتوى ليناسب السوق المحلي. لذا سنقوم بالتركيز على إضفاء الطابع المحلي، وتقديم محتوى عربي رائع عبر E! وSyfy”.

كما تشمل الإتفاقية الجديدة تمديد اتفاقية بث المحتوى الإخباري لقناة CNBC. ومن جانبها قالت بليندا مينديز، رئيس قسم التوزيع والشبكات فيNBCUniversal International Distribution & Networks: “يسرنا توسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا عبر هذه الاتفاقية طويلة الأجل مع OSN، ونفتخر بتقديم برامج محلية جديدة باللغة العربية للمشتركين، بالإضافة إلى إطلاق Syfy. وتضمن هذه الشراكة استمرار مشتركي OSN بمتابعة برامج CNBC، وباقة الأفلام والمسلسلات الشهيرة التي نقدمها”.

وتصدرت الشبكة بث أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات على شباك التذاكر خلال العام 2015 مثل Minions، Furious 7، وJurassic World. وتواصل NBCUniversal تميّزها من خلال أضخم عروض الأفلام الرائعة لاحقًا بما فيها Ride Along 2، Untitled Next Bourne Chapter، The Huntsman Winter’s War، Warcraft، وغيرها الكثير. وفيما يخص المسلسلات، يمكن للمشاهدين متابعة أشهرها مثل Suits، Mr. Robot، Bates Motel، Brooklyn Nine-Nine، Grimm، Chicago Fire، Chicago Med، إلى جانب المسلسل الدرامي الجديد Game of Silence.

وتضم محفظة NBCUI البرامج الحوارية المسائية مثل البرنامج الحائز على جوائز Tonight Show Starring Jimmy Fallon، Late Night with Seth Meyers. وأما البرامج المتخصصة بأبرز الأخبار فتشمل Today Show، وبرنامج Meet the Press، الذي يعد من البرامج التي تبث منذ فترة طويلة على التلفزيون، وغيرها الكثير.