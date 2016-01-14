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«داعش» يخترق خطوط الجيش ويسيطر على بلدة بشمال العراق

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«داعش» يخترق خطوط الجيش ويسيطر على بلدة بشمال العراق «داعش» يخترق خطوط الجيش ويسيطر على بلدة بشمال العراق

ارشيفية

قالت مصادر محلية إن تنظيم “داعش” اخترق ثغرة في خطوط الجيش العراقي، اليوم الخميس، وسيطر على قرية في شمال البلاد مما يبرز قدرة التنظيم على الصمود رغم هزيمته الكبيرة في الغرب.

وقالت الشرطة ومصادر قبلية قرب بلدة العلم أن الهجمات التي نفذت في الفجر استهدفت قرية تل كصيبة على بعد نحو 35 كيلومترًا الى الشرق من تكريت وقتل فيها قائد مركز شرطة وخمسة من المقاتلين الشيعة، وفقًا لـ”رويترز”.

وتتقدم القوات الموالية للحكومة شمالا بمحازاة نهري دجلة والفرات منذ نحو عام واستعادت تكريت من مقاتلي “داعش” في ابريل ثم طردتهم من بيجي على بعد 40 كيلومترا الى الشمال في اكتوبر، وتأمل في الحفاظ على قوة الدفع ومواصلة التقدم شمالا لتستعيد الموصل التي تتخذها “داعش” معقلا لها.

وقد يصعب احتفاظ قوات الامن بسيطرتها على أراض خارج التجمعات السكانية الرئيسية، ويبرز هجوم الى الجنوب بهذا المدى قدرة التنظيم المتشدد على الصمود خاصة في المناطق الريفية رغم ما أعلنته الشهر الماضي من نصر في مدينة الرمادي في الغرب.

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