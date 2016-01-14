أي أحمر شفاه لإطلالتك بالحجاب؟

هل أنت قلقة من الوقوع في خطأ اختيار أحمر شفاه غير مناسب لك ؟ هل أنت محتارة بين تنسيقه مع لون بشرتك أو لون ملابسك وحجابك؟ إليك نصيحة : الخطوة الأهم عند اختيار أحمر الشفاه، هي اختيار أحمر شفاه مناسب لبشرتك وحجابك معاً. كما ينبغي أن يكون من لائحة الألوان الملائمة لسحنتك.

فالحجاب يلعب دور الإطار حول وجه المحجبة، لذا يجب مراعاة لون البشرة عند اختيار لونه وقماشه، كما يؤخد بعين الاعتبار لون البشرة والحجاب معاً عند تنسيق الإطلالة، ليتم بعدها اختيار أي أحمر شفاه هو الأنسب لمكياجك .

أما لاختيار ألوان أحمر الشفاه الأنسب لك حسب لون بشرتك ، فننصحك بالتالي :

نصائح لاختيار الحجاب المناسب للبشرة السمراء

- للبشرة السمراء اختاري أحمر الشفاه الأحمر والأرجواني والباستيل والبيج والبرتقالي والبنفسجي.

- للبشرة القمحية أختاري من ألوان أحمر الشفاه درجات الأحمر والألوان الترابية والبنفسجي والألوان البنية والبيج .

- للبشرة البيضاء اختاري أحمر الشفاه بدرجات الألوان الزهرية والبرتقالية .. كما أن اللون الأحمر يناسب جداً صاحبات البشرة البيضاء ويزيدها إشراقاً .

ولمساعدتك، جمعنا لك من انستقرام صوراً للفاشينيستا الكويتية دلال دوب تستعرض فيها مجموعة من أحمر الشفاه تستخدمها بنفسها، تمكنك من معرفة أي الألوان تستهويك وما هي ماركاتها العالمية .

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