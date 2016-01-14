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"مياه سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه"

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"مياه سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" "مياه سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه"
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ندوة تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة"، والتى حضرها عدد من رجال الدين الإسلامى بمحافظة سوهاج.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها كمية مياه الشرب المنتجة والتى تبلغ 700 ألف متر مكعب يوميا، وأن مراقبة جودة مياه الشرب تتم من خلال محورين، المحور الأول يتمثل فى الرقابة الداخلية، حيث يقوم قطاع المعامل والجودة بالشركة برفع وتحليل عينات مياه الشرب من خلال 11 معمل مياه رئيسى بالإضافة إلى المعمل المركزى لمياه الشرب.

وأضاف أن المحور الثانى لمراقبة جودة مياه الشرب يتمثل فى الرقابة الخارجية من خلال أخذ عينات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة واللجان المشترك بين وزارة الصحة والشركة، وأخذ عينات وتحليلها بالمعمل المرجعى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى أخذ عينات عن طريق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة رجال الدين الإسلامى بضرورة توعية المواطنين من خلال خطب المساجد بالحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.
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