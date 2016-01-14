5 خطوات روتينية لبشرة شابة وصحية

تحتاج البشرة باستمرار إلى العناية بها للحفاظ على نضارتها ورونقها وحمايتها من الخطوط الدقيقة وعوامل الشيخوخة المبكرة الأخرى؛ فكيف يمكنك القيام بذلك؟

عليك اتباع خطوات "سيدتي نت" الروتينية الخمسة للعناية ببشرتك:

1.احرصي على ممارسة الرياضة باستمرار مع اتباع نظام غذائي صحي تكثر فيه الخضراوات والفاكهة، فهذا الأمر هو من أهم العوامل الصحيحة للعناية بجمالك.

2.عند الاستيقاظ، قومي بتنظيف بشرتك بالمنظف الخاص بها، ولكن بعد تنظيف يديك جيدًا حتى لا تلوث بشرتك. ضعي المنظف على البشرة وافركيه بلطف بأطراف أصابعك، ثم اشطفي بشرتك جيدًا. واحرصي عند شرائك للمنظف أن يكون خالياً من الكحول والصابون لتجنب حساسية البشرة ومادة كوميدوغينيك لأنها تساعد على سد المسام.

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3.بعد استخدام المنظف، قومي بوضع المرطب المناسب والفعال على بشرتك، واحرصي على المرطبات التي تحتوي على مكونات طبيعية لكي تساعد على توازن البشرة والحد من احمرارها.

4.في نهاية اليوم، وقبل النوم، احرصي على إزالة المكياج والتخلص من كل الأوساخ والزيوت المتراكمة على البشرة، ولا تنسي أن تبدئي أولًا بالمزيل الخاص بالمكياج، ثم غسل بشرتك بالمنظف الخاص بها، وأخيرًا قومي بشطف بشرتك بالماء الدافئ للتخلص من أي بقايا للمكياج، ثم ضعي المرطب الخاص بك.

5.اهتمي بأخذ قسط كافٍ من النوم ليلًا من سبع إلى ثماني ساعات يوميًّا، فذلك سيساعد على نضارة وصحة بشرتك.

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