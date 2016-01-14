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الإسكان تعتمد 20 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة البنية التحتية بالغربية

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الإسكان تعتمد 20 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة البنية التحتية بالغربية الإسكان تعتمد 20 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة البنية التحتية بالغربية
أكد الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان أنه تم اعتماد 20 مليون جنيه كدفعة أولى لمحافظة الغربية من صندوق تطوير العشوائيات ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد ومسئول صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ورئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا ورئيس شركة مياه الشرب بالغربية ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ومسئول التخطيط العمرانى بالديوان العام ومسئول الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان بالغربية والدكتور محمد خليفه عضو مجلس النواب عن بندر المحلة وذلك لمناقشة منظومة تطوير المناطق العشوائية والأسواق العشوائية بالمحافظة وخاصة الأسواق التى تمثل خطورة والتى أقيمت على شريط السكة الحديد.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لمسئول التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة مخاطبة هيئة العمليات بالقوات المسلحة لاستعجالها بالنظر فى ارتفاعات مدينة طنطا وذلك لسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة للحد من البناء العشوائى.

وتم اختيار منطقة كاندليه بحى ثان طنطا ومنطقة حسن شحاته بالعجيزى والغفران بحى أول طنطا ومنطقة سوق اللبن وصندفا ومحلة البرج بالمحلة الكبرى كمناطق أولية لعملية التطوير وازالة المعوقات التى تقف أمام المحافظة فى عملية تطوير المناطق العشوائية وايجاد ألية لعملية التطوير.

كما وجه محافظ الغربية رئيس حى أول وثان طنطا بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بتوفير الاعتماد المالى لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق العشوائية بالأحياء كإنشاء محطة صرف صحى فى منطقة حسن شحاته بالعجيزى.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير العشوائيات نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة وتحيطها الأراضى الزراعية من كل جانب مما أدى إلى ارتفاع الأراضى الخاصة بالبناء بالمحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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