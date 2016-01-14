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بالصور.. محافظة الوادى الجديد تنظم رحلة مجانية للمليون فدان بالفرافرة

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بالصور.. محافظة الوادى الجديد تنظم رحلة مجانية للمليون فدان بالفرافرة بالصور.. محافظة الوادى الجديد تنظم رحلة مجانية للمليون فدان بالفرافرة
نظمت محافظة الوادى الجديد ورئاسة المراكز التابعة لها رحلة مجانية لمواقع مشروع المليون فدان بالفرافرة الجديدة، حيث تم تسيير رحلتين من مركزى الخارجة والداخلة إلى موقع المشروع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى تباشر الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع .

وتضمنت الرحلة زيارة إلى مواقع استزراع 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان بسهل بركة وعين دالة، كما تم تفقد القرى الجديدة التى تم إنشاؤها كنواة للريف المصرى الجديد والتى تتضمن 3 قرى متكاملة المرافق.

وقال الواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار تعريف المواطنين بما تم إنجازه على أرض الواقع من مراحل المشروع وردا على ما يتم إثارته من شائعات بشأن عدم إنجاز تلك المشروعات فى وقت قياسى، مؤكدا على أنه سوف يتم تكرار تلك الزيارات لمواقع المشروع خلال الفترة القادمة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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