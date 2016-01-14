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بالصور.. الأمن اللبنانى يوقف مقتحمى وزارة البيئة ومحتجون يحاولون منع ترحيلهم

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بالصور.. الأمن اللبنانى يوقف مقتحمى وزارة البيئة ومحتجون يحاولون منع ترحيلهم بالصور.. الأمن اللبنانى يوقف مقتحمى وزارة البيئة ومحتجون يحاولون منع ترحيلهم

>أخرجت القوى الأمنية اللبنانية النشطاء الذين اقتحموا وزارة البيئة اللبنانية صباح اليوم فى إطار احتجاجاتهم على أزمة النفايات.

وحاول المتظاهرون الذين كانوا يحيطون بوزارة البيئة منع سيارة الترحيلات التى تحمل الموقوفين من التحرك، ولكن القوى الأمنية اللبنانية نجحت فى فتح الطريق للسيارة بعد حدوث تدافع مع المتظاهرين.

وقام هؤلاء النشطاء بهذه التحركات فى محاولة لإحياء الاحتجاجات على أزمة النفايات خاصة بعد إقرار لخطة ترحيلها النفايات للخارج التى يرونها باهظة التكلفة، كما يحتجون على السجال بين وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق ووزير التربية والتعليم العالى إلياس بوصعب بعد رفض الأخير لقرار وزير البيئة بإغلاق محرقة للنفايات فى منطقة نفوذ بوصعب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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