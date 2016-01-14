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النني: شعوري لا يوصف باللعب في واحد من أكبر أندية العالم

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النني: شعوري لا يوصف باللعب في واحد من أكبر أندية العالم النني: شعوري لا يوصف باللعب في واحد من أكبر أندية العالم

أكد المصري محمد النني لاعب أرسنال الجديد أنه يشعر بالسعادة البالغة بعد انضمامه لصفوف المدفعجية قادما من صفوف بازل السويسري.

وأعلن أرسنال اليوم الخميس عن ضم محمد النني من صفوف بازل حامل لقب الدوري السويسري أخر 3 مواسم.

وقال النني في أول حوار له مع الموقع الرسمي لأرسنال "شعوري لا يوصف بالانضمام لأرسنال وأنا سعيد جدا باللعب لواحد من أكبر أندية العالم وأتمنى أن أساعد الفريق".

وأضاف "أعرف كل شيء عن النادي لأنه واحد من أكبر أندية العالم، هو يلعب كرة جميلة تمتعك وأنا أحب فكرة الوجود في فريق كهذا".

وأردف "ملعب الإمارات من أحسن ملاعب العالم وسمعت الكثير عن الأجواء هناك، فينجر أيضا واحد من أفضل مدربي العالم وأتشرف باللعب والتدرب تحت قيادته".

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