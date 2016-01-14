ميدو: مرتضى أفضل رئيس في تاريخ الزمالك.. وشيكابالا تغير تماما

توج فريق يوفنتوس حسابيا، وللمرة الثالثة على التوالي، بلقب بطولة الدوري الإيطالي، دون أن يخوض مباراته بالجولة الجارية السادسة والثلاثين، عقب خسارة أقرب ملاحقيه، روما أمام كاتانيا 4-1.

وتسببت خسارة روما في أن يحافظ اليوفي على فارق النقاط الثمان، مع تبقي مباراتين فقط لفريق العاصمة في المسابقة، ليتوج الـ"بيانكونيري" باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراياته الثلاثة المتبقية.

كاتانيا أنهى الشوط الأول متقدما 2-1، عن طريق ماريانو خوليو ايزكو في الدقيقتين 26و34، قبل أن يقلص فرانشيسكو توتي الفارق في الدقيقة 73.

وفي الشوط الثاني سجل جونزالو برجيسيو الهدف الثالث لكاتانيا في الدقيقة 56 ثم تبعه بابلو بارينتوس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.