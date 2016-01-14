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كوكا للنني: تستحق كل خير

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كوكا للنني: تستحق كل خير كوكا للنني: تستحق كل خير

وجه أحمد حسن "كوكا" المحترف المصري في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، الشكر لزميله في منتخب محمد النني بعد انضمام الأخير لنادي أرسنال.

وأعلن نادي أرسنال عن انضمام محمد النني لصفوفه رسميا قبل دقائق، ليصبح لاعبا في كتيبة أرسين فينجر بشكل نهائي.

وأصدر بازل بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي يقول فيه: "سعداء لأننا نعلن الأن عن انتقال محمد النني بشكل رسمي إلى نادي أرسنال". "طالع التفاصيل"

كوكا كتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "من الشخصيات المحترمة التي تستحق كل خير.. أنت تستحقها".

وكان كوكا قد انضم لسبورتنج براجا بداية الموسم الجاري، قادما من نادي ريو أفي.

وقد يكون محمد النني متاحا لأرسنال، للمشاركة أمام ستوك سيتي في المباراة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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