بالفيديو والصور.. وزير التخطيط يطالب لجنة القوى العاملة بالموافقة على"الخدمة المدنية" حرصا على الوطن

طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، نواب البرلمان أعضاء لجنة القوى العاملة، فى الاجتماع المشترك المنعقد الآن، أن يصوتوا بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، معددا خلال كلمته مميزات القانون فى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة.

وقال "العربى":"لكن نقول نرجع للقانون 47 تانى ونلغى قانون الخدمة المدنية فده يرجعنا سنوات، وإحنا معندناش رفاهية الوقت، وأنا أقترح عليكم الموافقة على القانون، وتدعمونا وتدفعونا للإسراع بإقرار هذا القانون، وإذا كانت هناك مادة أو أكثر معترضين عليها تعدل فيما بعد".

وتابع: "قانون الخدمة المدنية واحد من أهم القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، ويمهد الطريق لإصلاح تشريعى وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، والبلد مش مستحملة نتأخر تانى لأننا تأخرنا كثيرا، وأنا لست متفق مع حضراتكم فى موقفكم الرافض للقانون، واقتراح بصفتى ممثلا للحكومة أن توافقوا على القانون، وأى مقترحات بتعديل مواد فيه يتم تعديلها فى وقت لاحق وممكن نعدل، ولكن رفض القانون هيرجعنا لنقطة بعيدة البلد مش هتستحملها ماليا وإداريا، والبلد هتكون فى موقف غاية فى الخطورة، واللائحة التنفيذية ممكن تتعدل وتتلغى وتصدر مرة أخرى".

وأضاف وزير التخطيط: "كلنا أقسمنا كوزراء أو نواب البرلمان على مراعاة مصلحة الوطن وحمايتها، ومن هذا المنطلق أقترح عليكم إقرار القانون وعدم الاستعجال فى رفع التقرير برفضه، وأنا أعلم الضغط عليكم بسبب المادة 156 من الدستور، ولذلك يمكن بعد مرور الـ15 يوما تعديل القانون".



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