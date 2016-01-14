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"الشيشة" الأكثر انتشارا فى آسيا وأفريقيا وتصيب بالسرطان أسرع من السجائر

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"الشيشة" الأكثر انتشارا فى آسيا وأفريقيا وتصيب بالسرطان أسرع من السجائر "الشيشة" الأكثر انتشارا فى آسيا وأفريقيا وتصيب بالسرطان أسرع من السجائر
كشف تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية، أن الشيشة أكثر انتشارا فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وظهرت بشكل أقل فى قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، حيث تضاءل تدخين السجائر نتيجة جهود 10 سنوات من مكافحة التبغ، تزامنا مع ظهور بدائل أخرى بذات النكهة منها الشيشة.

ووفقا للتقرير، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حجم الدخان عند تدخين الشيشة فى جلسة واحدة أكثر 20 مرة من تدخين سيجارة واحدة كما أن تدخين الشيشة مصحوب بمخاوف صحية حقيقة ويجب وضع ضوابط لاستخدامها للتحكم فى مخاطرها.

وأشار التقرير إلى أن دخان الشيشة يحوى مستويات عالية من المركبات السامة، بما فيها القطران وأول أكسيد الكربون، والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويتعرض المدخنون للشيشة للمزيد من أول أكسيد الكربون والدخان ومن ثم يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض أبرزها سرطان الفم والرئة من مدخنى السجائر.

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