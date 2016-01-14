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ميلان: يونايتد لم يطلب دوناروما.. وإذا قدم عرضا سنرفضه على الفور

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ميلان: يونايتد لم يطلب دوناروما.. وإذا قدم عرضا سنرفضه على الفور ميلان: يونايتد لم يطلب دوناروما.. وإذا قدم عرضا سنرفضه على الفور

أكد أدريانو جالياني المدير العام لنادي إيه سي ميلان أن فريقه لم يتلق عرضا بشأن انضمام جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر يونايتد الذي لا يفكر في ضم الحارس الشاب.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن الشياطين الحمر يجهزون عرضا يقدر بقيمة 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس الإيطالي في الصيف.

وصرح صاحب الـ71 عاما لقناة راي الإيطالية "هو سيظل حارسا لميلان، لم نتلق أية عروض من أجله وإذا أتت عروض فسنرفضها فورا".

وفي أكتوبر الماضي أصبح صاحب الـ16 عاما أصغر حارس مرمى يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي على الإطلاق ولعب مع ميلان حتى الآن 11 مباراة.

ومنذ ظهوره الأول مع ميلان ترك دوناروما أثرا لا بأس به كما أن الصحافة الإيطالية تشير إليه بـ"خليفة" جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس ومنتخب الأوزوري.

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