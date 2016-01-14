النني مدفعجي - ماذا ينتظره في أيامه الأولى مع أرسنال؟

أخيرا انتهت صفقة انتقال محمد النني لاعب وسط بازل إلى أرسنال بنجاح بعد أيام من المفاوضات والعقبات، ليصبح اللاعب رسميا ضمن صفوف المدفعجية وتستعد الجماهير المصرية لمتابعته بشكل مكثف مع الفريق اللندني.

تدرب النني على يد سام ويلسون عضو جهاز الإعداد البدني بأرسنال في الأيام الأخيرة بسويسرا وفرنسا، وقال مدربه الجديد أرسين فينجر إنه قد يلعب أول مبارياته الأحد المقبل.

ماذا ينتظر النني في الأيام المقبلة؟

يحل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ستوك سيتي السابع ضمن الجولة 22 من المسابقة يوم الأحد المقبل 17 يناير الجاري، وقد يجد النني طريقا لقائمة فريقه في المباراة حسب تصريحات فينجر.

المباراة التالية لأرسنال ستكون ضد الغريم المتعثر تشيلسي والذي يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك يوم الأحد 24.

في بداية الأسبوع التالي لن يلعب أرسنال في الدوري، بل سيلعب ضد بيرنلي ضمن دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 30 يناير، وهي المباراة التي تعتبر الفرصة المناسبة لفينجر للاعتماد على النني بشكل كبير.

بعدها بثلاثة أيام يعود أرسنال للدوري ويستضيف منافسه ساوثامبتون الذي يتواجد في منتصف جدول الدوري، علما بأنه اكتسح المدفعجية برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول.

يلعب النني وزملائه ضد بورنثموت خارج ملعب الإمارات يوم الأحد السابع من فبراير بالدوري، قبل ملاقاة ليستر سيتي في مواجهة بست نقاط يوم السبت 13 فبراير.

يوم 20 فبراير قد يشهد مباراة لأرسنال في دور الـ16 بكأس إنجلترا في حالة عبور مباراة بيرنلي بدور الـ32.

كل هذا في كفة، والمباراة التي سيلعبها النادي اللندني يوم 23 فبراير في كفة، فأرسنال سيستضيف برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ثم ينهي أرسنال فبراير بقمة إنجليزية في الدوري ضد مانشستر يونايتد بالجولة 27، قبل أن يدخل شهرين ونصف حاسمين في الموسم الذي يأمل فيه باقتناص لقب الدوري الإنجليزي من منافسيه.