تقرير في الجول - مايوكا.. هداف إفريقيا الذي يريده الزمالك

أرسل نادي الزمالك عرضا رسميا لنادي ميتز الفرنسي من أجل ضم المهاجم إيمانويل مايوكا وتساءل جميع مشجعي الفارس الأبيض حول قيمة هذا المهاجم الفنية.

لعب مايوكا لعدة أندية أوروبية في مسيرته الاحترافية وهي مكابي تل أبيب ويونج بويز وساوثامبتون وسوشو وأخيرا لعب لميتز ناديه الحالي.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أهم أرقام وتفاصيل المهاجم الدولي الزامبي.

بدايته الاحترافية

مكابي تل أبيب

انضم مايوكا إلى نادي الكيان الصهيوني قادما من ناديه الزامبي كابوي واريورس بعد أن كان على مقربة من الانتقال إلى نادي بورتو لكنه انتقل لفريق الشباب في مكابي عام 2008.

يونج بويز

وفي موسم 2009-2010 شارك في الدوري الإسرائيلي الممتاز بـ24 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، وفي ديسمبر 2010 انتقل إلى نادي يونج بويز السويسري بمبلغ يقدر ب 1.7 مليون يورو وفي ذلك الوقت كانت تشير التوقعات إلى أنه البديل المثالي لسيدو دومبيا المهاجم الإيفواري الذي كان قد انتقل إلى سيسكا موسكو في ذلك الوقت.

أرقام مايوكا كانت مبشرة مع الفريق السويسري فقد سجل اللاعب خلال 27 مباراة لعبها 9 أهداف وصنع 3 آخرين كما أنه شارك في 7 مباريات بالدوري الأوروبي وسجل 3 أهداف وفي كأس سويسرا شارك في 4 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين أي أنه سجل 16 هدفا في كل البطولات وصنع 9 أهداف وتحصل على 4 بطاقات صفراء فقط.

بموسمه الثاني مع النادي السويسري استمر مايوكا في تقديم مستواه الثابت، فحقق نسبة متقاربة وشارك بـ28 مباراة بالدوري السويسري صنع خلالها 7 أهداف وسجل 9 وفي كأس سويسرا شارك في 3 مباريات وسجل 3 أهداف وفي الدوري الأوروبي شارك في مباراتين وسجل هدف وحيد. ليكون المجموع 13 هدفا سجلهم وصنع 7 في 33 مباراة بكل البطولات كما أنه تحصل على 5 بطاقات صفراوات.

ساوثامبتون

في أغسطس 2012 وبعد موسمين جيدين للمهاجم الزامبي انتقل إلى الدوري الإنجليزي وأشارت التقارير إلى أن مبلغ انتقاله بلغ ثلاثة ملايين استرليني، وخلال موسم 2012-2013 لعب إيمانويل 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه لم يسجل واكتفى بصناعة هدف وحيد وشارك في مباراة وحيدة بكأس الرابطة والدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

أثناء تلك الفترة كان ساوثامبتون يعاني بعض الشئ على الصعيد التدريبي رحل نايجل أدكينس وتولى ماوريسيو بوكيتينيو المهمة بدلا منه في يناير 2013.

وهدفه الوحيد مع ساوثامبتون جاء في بطولة كأس الرابطة ضد بارنسلي ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة وانتهت المباراة بنتيجة 5-1 لصالح القديسين ويومها صنع أيضا المهاجم الزامبي هدف وحيد.

ليعار اللاعب إلى سوشو ويشارك معهم في الدوري الفرنسي بـ21 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف فقط كما أنه شارك بكأس فرنسا مباراتين ومباراة وحيدة بكأس الرابطة.

خذل مايوكا كتيبة القديسين تماما وفي الموسم المنقضي شارك في 5 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي ومباراة وحيدة بكأس الرابطة ليبيع النادي اللاعب في أغسطس 2015 إلى ميتز.

ميتز

حتى الآن شارك مايوكا في 10 مباريات مع النادي الفرنسي بدوري الدرجة الثانية وسجل هدفين كما شارك في كأس فرنسا في مباراتين وسجل هدفين وقيمة اللاعب السوقية الحالية تقدر ب 1.5 مليون يورو أي ما يوازي 12.8 مليون جنيه مصري.

منتخب زامبيا

كان مايوكا أصغر لاعب في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لعام 2007 وكان الوحيد الذي يذهب للمدرسة ضمن كتيبة منتخب زامبيا وعلى الرغم من أنه لم يسجل لكن عددا من الجماهير اعتبره واحدا من أفضل الشباب في تاريخ منتخب زامبيا.

كما أن إيمانويل سجل أول هدف لزامبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2012 وسجل في نفس البطولة ضد منتخب ليبيا أيضا وسجل هدفه الشهير في مرمى غانا في نصف نهائي البطولة ليقود منتخب بلاده للنهائيات وشارك خلال ال120 دقيقة ضد ساحل العاج ليفوز منتخب زامبيا بالبطولة بركلات الترجيح وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.

وشارك مايوكا منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا في 56 مباراة دولية سجل خلالهم 12 هدفا في كل البطولات.

يتميز مايوكا بقدرته على إرسال التمريرات القصيرة كسلاح للوصول للمرمى، هذا الموسم يمتلك متوسط تمريرات مكتملة في المباراة بنسبة 64% والمشاركة الدفاعية فهو يقوم بمساندة الفريق حينما يكون واقعا تحت الضغط لكن اللاعب ضعيف للغاية في الالتحامات الهوائية فمعدل فوزه بالالتحامات الهوائية بالمباراة الواحدة بلغ 10% وهو ضعيف للغاية في الوقوف على الكرة كمحطة للفريق.