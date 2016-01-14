198قطعة أثرية «مستردة» خلال عامين تُعرض لأول مرة في المتحف المصري

انطلقت فعاليات معرض الآثار المستردة، بالقاعة رقم 44 بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة الأثار في إطار احتفالها بالعيد العاشر للأثريين، الذي يوافق 14 يناير من كل عام، حيث يضُم المعرض، الذي يستمر حتى 29 فبراير القادم، 198 قطعة أثرية تم اختيارها من حوالي 500 قطعة نجحت الوزارة في استردادها خلال عامي 2014-2015 من 8 دول أجنبية.

واحتلت فرنسا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، المرتبة الأولى في عدد القطع المستردة خلال عامين بإجمالي90 قطعة أثرية من إجمالي 242 قطعة مستردة، فيما احتلت أمريكا المرتبة الثانية بعدد 35 قطعة من إجمالي 145 قطعة مستردة، أعقبتها ألمانيا بـ 55 قطعة من إجمالي 56 قطعة مستردة، ثم الدانمارك بعدد 8 قطع تلتها إنجلترا بعدد 7 قطع أثرية من إجمالي 17قطعة مستردة، ثم بلجيكا والنمسا وجنوب إفريقيا بعدد قطعة واحدة لكل منهم.

وأكد ممدوح الدماطي، وزير الآثار، خلال افتتاحه فعاليات المعرض، بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية، الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة في الخارج، مشيدًا بالتعاون الذي تبذله كافة الجهات الأمنية والدبلوماسية المعنية مع الوزارة لحماية الممتلكات الثقافية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.

وأوضح “الدماطي”، أن زائر المعرض يمكنه التعرف على قطع أثرية من الحضارة المصرية لم يراها من قبل ما يخلق لديه حسًا وطنيًا ليعي من خلاله أهمية الحفاظ على آثاره التي تتبارى الدول في اقتنائها، الأمر الذي يؤكد أهميتها وتفردها.

وأشار علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إلى أن المعرض يأتي تكليلًا لنجاح سنوات من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على تراث مصر وكنوزها الحضارية، حيث تعمل الإدارة على متابعة جميع صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المشهورة بالإتجار في الآثار، لرصد كافة الآثار المهربة، واثبات أحقية مصر في استعادتها.

وأوضح ” أحمد “، أن طرق استرداد القطع الأثرية تعتمد على 3 طرق: الأولى حكم قضائي برد القطع المضبوطة إلى مصر، والثانية استرداد عن طريق التراضي فيما ترتكز الطريقة الثالثة على الاسترداد من خلال التفاوض.

وقال الدكتور خالد العناني، المشرف العام على المتحف المصري، إن مخازن المتحف كانت قد استقبلت هذه القطع عند استردادها لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها، مضيفًا أن هذا المعرض لم يكن الأول من نوعه، حيث أقام المتحف أربعة معارض للآثار المستردة في أعوام 2010 و2011 و2014 و 2015، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

يذكر فتح جميع المواقع والمتاحف الأثرية أبوابها بالمجان منذ الساعة الثامنة صباحًا لاستقبال جميع المصريين والعرب والأجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأثريين الذي يوافق 14 يناير من كل عام، كما يشهد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الاثار، مساء اليوم، الاحتفال بالعيد العاشر للأثريين الذي تنظمه الوزارة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويرجع اختيار يوم 14 يناير من كل عام، ليكون عيدًا للأثريين، لأنه شهد تعيين أول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار، بعد أن كانت حكرًا على الأجانب منذ أسرة محمد علي حتى ثورة يوليو عام 1952م، عندما تم اختيار مصطفى عامر، ليكون رئيسًا للمصلحة في 14 يناير 1953.