منع الناشط السياسي «عمرو حاذق» من السفر

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الناشط السياسي عمرو حاذق، من السفر إلى هولندا لاستلام أحد الجوائز العالمية وهي جائزة حرية التعبير، وذلك في مهرجان «كتاب بلا حدود» في مدينة أمستردام ويشارك فيه الكاتب علاء الأسواني .

صرح مصدر بالمطار أنه اثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى أمستردام وبالكشف على بيانات الناشط السياسي تبين منعه من إحدى الجهات الأمنية، وتم احتجاز الناشط ومنعه من السفر علي الرحلة .

يشار إلى أن «حاذق» صدر حكم بحبسه لمدة عامين بسبب مشاركته في وقفة إعادة محكمة قتلة خالد سعيد ، وقضت محكمة الاسكندرية في فبراير 2014 بحبسه عامين وتغريمه 50 الف جنيه، وخرج في العفو الرئاسي الأخير قبل انتهاء المدة باقل من ثلاثة شهور.